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Mesajımız Var
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Sn. Filiz Besim, Sağlık Bakanı olarak dün gerçekleştirilen ‘Bilinçli Toplum, Sağlıklı Gelecek için Yürüyoruz’ etkinliğine katılarak siz de yürümüşsünüz. Eee bir bakan olarak örnek olmak önemli değil mi?

Sn. Sibel Siber, geçtiğimiz Cuma günü başlayarak Cumartesi de yapılan çalıştay oldukça faydalı olacaktır. Özellikle çıkan sonuçlar siyasilerce iyi okunmalıdır…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, önceki gün İskele’de sabah saatlerinde çok sevilen bir ablayı kaybetmenin ardından teyzenizi de kaybetmeniz nedeniyle oldukça kötü olmuşsunuz. Başınız sağolsun, ne diyelim hayat bu…

Sn. Özel Pınardan, yerel seçimler için partiler ve adaylar çalışmalarına başlamışken, bölgeniz Serdarlı’dan bağımsız belediye başkan adayı olmanız bölgede dengeleri alt üst edecek… Başarılar diliyoruz…  

Sn. Ömer Emiroğlu, Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’ndan 50 yıl önce mezun olan arkadaşlarınızla Ankara’da buluşmuşsunuz. İnşallah sel nedeniyle bir zarar görmediniz…

Sn. Umut Madenoğlu, dün sosyal medya hesabınızdan paylaştığınız Atatürk’le ilgili bir hatıra gerçektende çok güzel. Bu gibi hatıraları paylaşmanız Atatürk’e bağlılığı artıracaktır…

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