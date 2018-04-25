Mesajımız Var

Sn. Tufan Erhürman, Mağusa Belediyesi için aday çıkarmanız herkesi şaşırttı. Zira bize ulaşan bilgilere göre, daha önce bağımsız belediye başkanı adayı Ulaş Gökçe için destek verileceği yönündeydi.

Sn. Hüseyin Özgürgün, partinizde başkan olarak görev yapmanıza karşı oldukça geri planda kalmanız dikkatlerden kaçmıyor. Özellikle yaklaşan kurultay öncesi biraz daha ön planda olmanız gerek.

Sn. Katip Demir, Yeni Boğaziçi’nde rakipleriniz arasına akrabalarınızdan biri çıkmaya hazırlanıyormuş. Bu seçimler hiç kolay olmayacak herhalde.

Sn. Erhan Kaya, Vadili Belediye Başkanlığı adaylığınız hayırlısı olsun. Oldukça fazla aday arasından sıyrılarak seçimi kazanmanız hiç şaşırılmayacak bir durum.

Sn. Hasan Sertoğlu, sizin adaylığınızdan sonra Ali Karavezirler’in de Değirmenlik Belediye başkan adayı olması dikkat çekici. Allah yolunuzu açık etsin.

Sn. Mehmet Çakıcı, sizin de dediğiniz gibi ülkede çözüm için konfederasyonu savunma tam anlamıyla sil baştan anlamına geliyor. Bunun için bir siyasi irade göstermekte fayda var değil mi?