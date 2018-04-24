Mesajımız Var

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Sn. Kudret Özersay, son yapılan seçimlerde meclise en fazla milletvekili sokan üçüncü parti olmanıza karşın yerel seçimlerde çok hevesli bir parti olmadığınız dikkat çekiyor. Herhalde hükümet ortaklarınızın adaylarına destek vereceksiniz.

Sn. Erkut Şahali, bu yıl ülke genelinde yaşanan kuraklık gerek hayvancıyı gerekse çiftçiyi zor duruma soktu. Bu nedenle hükümet olarak her iki sektöre de destek sağlamanızda erken davranmanızda fayda var. Özellikle hayvancı şimdiden zor günler yaşıyor.

Sn. Zeki Çeler, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı olarak tabii ki 7/24 çalışacaksınız. Zira dünyada hayat durmadığı sürece birileri mutlaka görev yapmaktadır değil mi? Bu arada Pazar günleri inşaatlarda çalışanlara ve çalıştıranlara ceza ile yola getirmeniz umarız fayda sağlar.

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi başkan adaylığınız hayırlısı olsun. İyi dostunuz Osman Işısal’ın seçim yapmak yerine çekilerek size destek verme kararı çok büyük bir adım. Bol şanslar diliyoruz.

Sn. Ömer Arabacıoğlu, Gönyeli Spor Kulübü’nün 4 yıl sonra yeniden Süper Lig’e şampiyon olarak dönmesi nedeniyle başta siz ve yöneticiler olmak üzere tüm camiayı kutlarız. Umarız asansör olmayacak bir takım oluşturursunuz.

Sn. Sanlı Çoban, geçtiğimiz hafta oynanan kupa derbisinde yaşanan olaylar sonrasında hakemin maçı tatil etmesi sonrasında sizce nasıl bir karar çıkacak? Bu arada bu haftaki Galatasaray derbisi için görüşünüz nedir?

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