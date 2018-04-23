Mesajımız Var

Sn. Tufan Erhürman, partinizin birçok belediyede aday göstermemesinin esas nedeni batık olması mı? Bu arada Yeni Erenköy Belediyesi ile ilgili çalışma ne durumda?

Sn. Tolga Atakan, artık göreve başlayalı neredeyse 3 ay doluyor. Bundan sonra icraatların konuşulması için hareketlenmenizde fayda var. Özellikle karayolları konusunda…

Sn. Ersin Tatar, döviz konusundaki açıklamanıza hak vermemek elde değil. İnşallah Türkiye’deki seçim bir kaos yaratmaz…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, önceki gün İskele’de oynanan Gençler Birliği – Ozanköy maçında sizde saha kenarında takıma destek verenler arasındaymışsınız. Ama bu desteğin devamı gelmesi şart…

Sn. Kaan Kaner, takımınız Yenicami’nin kazandığı şampiyonluk nedeniyle başta siz olmak üzere tüm camiayı kutluyoruz. Sezon başında şans verilmeyen bir takımı şampiyonluğa taşımak ekip işidir…

Sn. Aytuğ Türkkan, koyu bir Beşiktaşlı olarak Federasyon Kupası maçında yaşanan olaylar sonrasında Şenol Güneş’in başından yaralanması olayını nasıl değerlendiriyorsunuz?