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Mesajımız Var

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Mesajımız Var
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Sn. Tufan Erhürman, makul olan 24 Haziran’da seçimin yapılması olduğunu dile getirdiniz. Ancak Türkiye kökenli vatandaşlar için bir sıkıntı olmayacak mı?

Sn. Narin Ferdi Şefik, gözler size çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu olarak “24 Haziran’a seçim hazırlıkları tamamlanır” derseniz, Türkiye ile aynı gün yerel seçimleri yapacağız herhalde.

Sn. Mehmet Çakıcı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e yaptığınız nezaket ziyareti çeşitli söylemlere neden oldu. Bunların başında seçim desteği geliyor. Doğruluk payı var mı?

Sn. Suphi Coşkun, Ankara’daki temaslarınızda Dipkarpaz Belediyesi için önemli destekler almışsınız. Hadi hayırlısı olsun.

Sn. Mehmet Eziç, önceki akşam takımınız Galatasaray’ın evinde Akhisar’a 2-0 mağlup olarak kupada yarı finalde elenmesine nasıl bir yorum yaparsınız? Bu yenilgi inşallah lige yansımaz diyoruz.

Sn. Ersan Karataş, sahanızın sentetik çim olarak hizmete açılmasıyla Lefkoşa takımlarına da antrenman için kolaylık sağlamanız dikkat çekiyor. Bölge dayanışması bu olsa gerek.

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