Mesajımız Var

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Sn. Mustafa Akıncı, önceki akşamki buluşmadan pek ümitli dönmemenize karşın BM adaya yeni bir temsilci atamak için çalışıyormuş. Anlaşılan o ki halen umut var.

Sn. Kudret Özersay, sizin de dediğiniz gibi Kıbrıs’ta bir çözüm için KKTC’ye uygulanan izolasyonların bir an evvel kaldırılması şart. Aksi takdirde Rumlar çözüm konusunda çalışmaya niyetli değiller.

Sn. Ersin Tatar, eski bir maliye bakanı olarak yaptığınız tespite göre döviz artışı bütçede sıkıntı yaratacak. Herhalde bunun anlamı da yatırımlarda kısıtlama mı?

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele bölgesinde yatırımların hızla artmasına karşın beklenen ekonomik patlama olmadığı iddia ediliyor. Acaba bunda sebep nedir?

Sn. Türel Özer Öksüzoğlu, siyaset sahnesine milletvekili adayı olarak adım atışınız sonrasında kardeşiniz Kürşat da belediye başkanlığına aday olarak adım atmış oldu. Hayırlısı olsun.

Sn. Harun Uçar, liderlerin yemeğinde acaba an yemek neydi? Kıbrıs yemekleri mi? Yoksa ala –carte yemekler miydi? Anlaşılan sayın Akıncı yemekleri pek beğenmedi.

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