Mesajımız Var

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Sn. Tufan Erhürman, döviz konusunda hükümetin bir yol haritası olduğunu açıkladınız. Bizce bir an önce bu yol haritasını açıklayarak vatandaşın biraz olsun rahatlamasını sağlamakta fayda var. Zira vatandaşın tedirginliği ekonomiyi de etkilemekte…

Sn. Filiz Besim, Lefkoşa’ya yeni yapılması planlanan Devlet Hastanesi için son durum nedir acaba? Temelleri ne zaman atılacağı konusunda bir bilgi var mı?

Sn. Mehmet Adahan, Vadili Belediyesi için şu ana kadar iki bağımsız aday çıktı. Anlaşılan bu seçimlerde işiniz çok zor olacak? Ama zor olan her zaman güzel olur diyoruz.

Sn. Yıltan Taşcı, her geçen gün fotoğrafçılık kurslarına katılan sayısının arttığını görüyoruz. Anlaşılan o ki verdiğiniz eğitimler ve geziler beğeni topluyor.

Sn. Aytaç Karavezirler, U 21 takımınızın bu yıl Süper Lig şampiyonluğuna ulaşması nedeniyle başta siz olmak üzere tüm takımı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz. Ancak A takımın da bu başarının gölgesinde kalmaması gerek.

Sn. Hasan Sefaoğlu, takımınız Galatasaray’ın Başakşehir’i mağlup ederek son beş hafta lider girmesi sizi herhalde oldukça keyiflendirdi. Ama önemli olan Beşiktaş maçının sonucu değil mi?

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