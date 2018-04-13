Mesajımız Var

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Sn. Zeki Ziya, havacılık sektöründe deneyimli bir işadamı olarak son günlerde yaşanan Atlasjet olayı sonrasında yapılması gereken nedir sizce? Yeni bir havayolu ile anlaşmak mı?

Sn. Orhan Tolun, Atlasjet’in sefer sayısını azaltma kararının turizme etkileri ne olacak? Turizmin en yoğun döneminde bunun yapılması büyük bir sorun olacaktır. İnşallah kısa sürede bu sorun aşılır.

Sn. Hüseyin Özgürgün, geçtiğimiz akşam katıldığınız bir TV programında açıkladığınız 2020 yılı sonrasında aktif siyasetten çekileceğiniz konusu gündem oldu. Hayırdır bu kadar erken yaşta siyasetten çekilme düşüncenizin nedeni nedir?

Sn. Zeki Çeler, anlaşılan ismini vermeyeceğimiz ayakkabı markasıyla bir sponsorluk anlaşması yaptınız. Zira her yerde ayağınızdan o spor ayakkabıları çıkarmıyorsunuz.

Sn. Hasan Sertoğlu, yaklaşan yerel seçimler için çalışmalarınız ne durumda? Öyle görünüyor ki bu yıl Lefkoşa’da seçim iki aday arasında geçecek. Kolay gelsin.

Sn. Niyazi Güvenir, BTM 2. Lig için sahalarda incelemelere başlamışsınız. Bizce artık toprak sahalar yerine çim veya sentetik çim sahalarda maçların oynanması şart.

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