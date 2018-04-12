Mesajımız Var

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Sn. Tolga Atakan, Atlasjet’in sefer sayılarını azaltmaya gitmesi sonrasında bir yerli hava yolu kurulması yeniden gündem oldu. Acaba geçmişte ortak arayan Dimağ Çağıner’e teklif mi yapmak gerek?

Sn. Cemal Özyiğit, parti olarak atamak istediğiniz Adnan Eraslan’la ilgili hükmet ortaklarınızın tepkisini yumuşatabildiniz mi? Yoksa siz mi geri adım attınız?

Sn. Erkut Şahali, Ankara’daki temaslarınızda yaptığınız tarım alanındaki mutabakat umarız ülkemizde üretilen ürünlerin Türkiye’ye pazarlanmasını kolaylaştırır. Bu arada çiftçinin tohumluk konusunda sıkıntıları ve hayvancının kaba yem sorununu da erken zamanda çözmenizde fayda var.

Sn. Derviş Eroğlu, uzun zamandan sonra sizi yakinen gördük. Yıllara meydan okuyorsunuz. Hem sağlıklı hem eskisi gibi değişmemişsiniz. Bu arada Yıldırımlı Muhtar Hasan’ın cenazesiyle eski dostlarla yeniden görüşme fırsatınız oldu herhalde.

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, yapılan akaryakıt zammı ile zaten kuraklık nedeniyle zor günler yaşayan çiftçilerin beli daha da büküldü değil mi? Acaba bir eylem olacak mı?

Sn. Sertaç Yalçın, adaylık konusunda oldukça iddialı olduğunuz anlaşılıyor. Zira Yeni Boğaziçi bölgesinde tüm faaliyetlerde bulunmaya gayret gösteriyorsunuz. Allah size kolaylık versin diyelim.

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