Mesajımız Var

Sn. Fikri Ataoğlu, turizm sezonun en hareketli dönemlerine ilerlediğimiz günlerde ülkemize uçan havayollarından biri olan Atlas Jet’in seferlerini azaltması turizme bir darbe vuracaktır değil mi? Bizce en kısa sürede bir yerli havayolu kurmak için çalışmalar başlatılmalı.

Sn. Filiz Besim, daha koltuğa oturup da icraatlara başlamadan, kamu çalışanı hekimler şikayetleriyle kapınıza dayanmış. Biraz da haklılar yani, zira hastanelerde çalışma koşulları zorlaşmakta.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanlığı döneminde kullandığınız makam aracının plakasının değiştirilerek üç ayda 75 radar cezası alması oldukça şaşırtıcı. Üstelik de bu aracın seçim yasakları döneminde kullanılması çok daha vahim.

Sn. Mahmut Özçınar, belediyeniz için yıllar sonra modern bir binaya kavuşması için başlattığınız Güzelyurt Belediyesi yeni merkez binası hayırlısı olsun. Planlandığı gibi iki yılda tamamlanarak hizmete sunulması çok önemli.

Sn. Ali Başman, başınız sağ olsun, şirketiniz çalışanlarından Çağlar Mintaş’ın feci kazada hayatını yitirmesi, oldukça üzüntü verici. İnşallah bundan sonra böyle olaylar yaşamazsınız.

Sn. Arslan Bıçaklı, Futbol Federasyonu Başkanlığı için adaylığınızı açıklamanız sonrasında çalışmalara başladınız herhalde. Üye kulüpleri lokallerinde ziyaret ederek birebir görüşmeler yapmakta fayda var.