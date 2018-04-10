Mesajımız Var

Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı acaba vatandaşlıklar konusunda çalışmalarınız ne durumda? Ülkede vatandaşlık bekleyen kişiler için bundan sonraki süreçte nasıl bir gelişme yaşanacak?

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale bölgesi için yaklaşık dört yıldır yaptığınız hizmetler bölgeniz başta olmak üzere çevre köylerden de dikkatle seyrediliyor.

Sn. Mehmet Harmancı, dün sabahleyin katıldığınız programda yaptığınız açıklamalara göre, bankalara ve esnafa borç kalmamış durumda. Ancak çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları konusunda henüz bir gelişme yok. Herhalde bu da ikinci döneminizde olacak.

Sn. Fehmi Oktay, Meteoroloji Dairesi eski müdürü olarak deneyimlerinizi şimdide bir özel TV kanalında programlar yaparak halkla paylaşıyorsunuz. Kurak geçen kış ayları sonrasında ilkbahar ve yaz ayları daha mı sıcak olacak?

Sn. Ulaş Gökçe, hafta sonu Mağusa’daki Namık Kemal Meydanı’ndaki cümbezin altında yaptığınız basın açıklamasıyla resmen adaylığınızı duyurdunuz. Ancak beklenen desteği bulamamış gibiydiniz. Bundan sonra iyi çalışmanızda fayda var.

Sn. Ahmet Savaşan, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişsiniz hayırlısı olsun. Sizin gibi girişimcilerle Kıbrıs Türkü’nün ismi artık dünyada duyulur oldu. Yeni göreviniz hayırlısı olsun.