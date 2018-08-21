Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Türkiye ile birlikte ülkemizde yaşanan döviz krizinin bazı işletmeler tarafından tam bir fırsatçılığa döndürüldüğünü dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen gribal enfeksiyonlara karşı çocuklar için kullandıkları şurubun fiyatının bir anda yüzde 50 zamlandığını iddia eden vatandaşlarımız “Daha bir ay önce aldığımız bu şurup 30 TL’den satılırken, şimdi fiyatı 46 TL oldu. Bunun anlamı tamamıyla soygunculuktur. Memlekette soygun var, ancak bu soygunun görünmesine karşın durduracak kimse yok” diyerek isyan ettiler.

Dövizdeki artışın yüzde 25’lerde olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, ancak yapılan zamların yüzde 50 civarında olduğunu ifade ettiler

Bunun sadece bir örnek olduğunu her alanda bu şekilde zamların olduğunu belirten vatandaşlarımız, bu duruma artık dur denmesi gerektiğini sözlerine eklediler.