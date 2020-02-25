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Mehmetçik’te başıboş köpekler hayvancıları perişan etti

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mehmetçik sakini vatandaşlarımız, ülkemizde özellikle kısal alanlardaki köylerde yaşayan hayvancıların en büyük sıkıntısı olan başıboş köpeklerin köylerin de yine zarara yol açtıklarını dile getirerek, sitemlerini paylaştılar.

Mehmetçik’te başıboş köpekler hayvancıları perişan etti

Mehmetçik'te Kışla Sokak sakini Sevinç Sarı'ya ait koyun ağılına giren başı boş köpeklerin ağıl içerisinde, 2 adet koyun ve 3 adet kuzuyu öldürerek telef ettiklerini belirten bölge sakinleri, ayrıca bir adet koyunu da ağır şekilde yaralayan bu köpeklerin yaklaşık 5 bin TL’lik zarar yaptıklarını dile getirdiler.

Bölge sakinleri “Kim karşılayacak bu vatandaşımızın zararını? Bu köpekler büyük av zamanı doğaya bırakılan köpeklerdir” diyerek eskiden köylerde polisin, belediye hudutlarında belediye ve Veteriner Dairesi ekipleri başı boş köpekleri imha ettiklerine dikkat çektiler.
Hayvan sever derneklerinin baskısı yüzünden bu ekiplerin görev yapamadıklarına dikkat çeken bölge sakinleri “Haydi hayvan severler karşılayın bakalım bu zararı. Görelim sizi” diyerek sözlerini tamamladılar.

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