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Mazgallara dikkat

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Mazgallara dikkat

 

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini bir vatandaşımız, ülkede alt yapının her geçen gün daha kötüye gittiğini dile getirerek bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemini dile getirdi.

Fotoğrafta görülen mazgalın İsmet İnönü Bulvarı üzerinde olduğunu belirten vatandaşımız, “Görüldüğü gibi mazgal ya üzerine ağır bir aracın park etmesi ya da yağmurlar sonrası zeminin çökmesi neticesinde mazgal da çökmüş olabilir” diyerek mazgalın tehlike yarattığını ifade etti.

Zaten yollarda aydınlatmaların doğru dürüst çalışmadığını belirten vatandaşımız “gece kaldırımda yürüyen birilerinin dikkatli yürümemesi veyahut önüne bakmaması durumunda ayağı bu mazgal boşluğuna düşerek kırılabilir” diyerek yolların tehlikelerle dolu olduğuna dikkat çekti.

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