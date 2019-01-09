Mazgalı boşuna yapmışlar

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne sakini vatandaşlarımız, ülkede bu yıl bereketli yağmurların oldukça bol olduğunu ancak bu yağmurların birçok bölgede alt yapının sorunlarını gözler önüne serdiğini dile getirerek, bize gönderdikleri fotoğrafla görüşlerini paylaştılar.

Gönderdikleri fotoğrafın Girne içinden olduğunu belirten vatandaşlarımız, fotoğrafta görüldüğü gibi yolun göle döndüğünü ancak hemen iki metre gerisinde kanalizasyon mazgalının bulunduğuna dikkat çekerek “Alt yapı o kadar yanlış yapılmış ki, su kanalizasyon mangalından akıp gitmek yerine yolda göl olmuş. Bunun tek nedeni ise yapılan yolun sağlam dolgu yapılmamasıdır herhalde” dediler.

Temelin çökmesiyle yolda çukur oluştuğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Bunun gibi daha birçok yerde böyle görüntüler mevcut. Çünkü birçok iş aceleyle yapılıyor ve denetim yapılmıyor” diyerek sitemlerini dile getirdiler.