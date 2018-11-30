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"Masum insanlar nasıl ölürmüş anladık”

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"Masum insanlar nasıl ölürmüş anladık”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, önceki akşam yaşadıkları bir olayı bizlere gönderdikleri bir fotoğrafla paylaşarak, sitemlerini dile getirdiler.

Ülkemizde sürekli olarak trafik kazalarının yaşandığını ayrıca ölümlü kazaların dünya standartlarının üzerinde olduğuna dikkat çeken vatandaşımız, ancak bunda hep devletin değil biraz da sürücülerin ihmalinin olduğunu yaşadıkları olayla anladıklarını ifade etti.

"Masum insanlar nasıl ölürmüş işte böyle insanlar yüzünden. Lefkoşa Aslanköy yolunda eşimle köye doğru gidiyorduk. Eşime ansızın yavaşlamasını söyledim. Önümüzde birşey gider dedim. Bir baktık ki gerçekten araba varmış” diyerek fotoğraftaki arası son anda fark ettiklerini ifade etti. Fotoğrafta da görüldüğü gibi önlerindeki arabanın arka ışıkları yanmadığını ifade eden vatandaşımız, aracı geçince bu aracın hiçbir şeyinin yanmadığını zira ön farlarının da yanmaz olduğunu fark ettiklerini kaydetti.

Böyle sorumsuz sürücüler nedeniyle kazaların kaçınılmaz olduğunu vurgulayan vatandaşımız, sürücülerin yola çıkmadan önce araçlarını kontrol etmesi gerektiğini sözlerine ekleyerek herkesi trafikte duyarlı sürüşe davet ettiler.

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