Mantarcılar beklediklerini bulamıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız son günlerde yağan bereketli yağmurlar nedeniyle doğada yetişen birçok sebze ve bitki için dağ bayır gezmeye başladıklarını dile getirdiler.

Ancak geçtiğimiz yıl bu zamanlarda doğada bolca bulunan mantarı pek bulamadıklarını dile getiren bazı doğasever vatandaşlarımız, “Geçtiğimiz yıl böyle zamanlarda gerek dağ mantarı gerekse gavcar mantarı bolca buluyorduk. Ancak bu yıl bugüne kadar dağ tepe dolaşıyoruz ancak doğru dürüst mantar bulamıyoruz” diye konuştular.

Bunun sebebinin belki de yağmurların geç düşmesi belki de kuraklık olduğunu ifade eden vatandaşlarımız bundan sonraki günlerde daha bol mantar bulmayı umut ettiklerini söylediler.