Mağusa Surları’nda tehlike çanları çalıyor

Ayaklı Gazete’!ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, Mağusa’nın ilk yerleşim yeri olan Suriçi bölgesini çevreleyen tarihi surların tehlike saçtığını belirterek bize gönderdikleri fotoğraflarla endişelerini dile getirdiler.

Tarihi surların her geçen gün biraz daha yıprandığını gözlemlediklerini ifade eden Mağusa sakinleri fotoğrafta görüldüğü gibi bazı yerlerinde taşların dökülmeye başladığına dikkat çektiler.

Bu bölgede bazı araç sürücülerinin pak etmek yasak olmasına rağmen surların altına park ettiğini belirten vatandaşlarımız “Duyduğumuza göre geçtiğimiz günlerde bu fotoğrafta görülen Suların olduğu yere park eden bir vatandaşın aracına surlardan taşlar düşerek aracına zarar vermiş” dediler.

Surlara acil müdahale edilip iyileştirme yapılmazsa birilerinin canının yana bileceğinden endişe duyduklarını söyleyen Mağusa sakinleri “Bu bölgede her gün yürüyüş yapanlar var aniden birilerinin üzerine taş düşmesi durumunda canından da olabilir” diyerek bu surlara acil müdahale edilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.