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Mağusa Sanayi’de sinek üretme çiftliği

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Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, bize gönderdiği bazı resimlerle sitemini dile getirerek insan sağlığının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini kaydettiler.

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Mağusa Sanayi’de sinek üretme çiftliği
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Bize gönderdikleri resimlerin Mağusa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Starzer Mobilya çalışanlarının kaldığı binanın önü olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Geçtiğimiz gün bir iş için gittiğimiz sanayide karşılaştığımız bu manzara karşısında şok olduk. Lağım kuyusunun sürekli taştığını gözlemledik. Tamamen bir hastalık üretim yeri” dediler.

Burayla ilgili Belediye, Sanayi Dairesi, Çevre Koruma Dairesi gibi yerlerin arandığını bölge esnafından öğrendiklerini anlatan vatandaşlarımız “Burası sinek üretme çiftliği oldu, ancak ilgilenen yok. Esnaf mahallede bok kokusundan duramıyor rezalet bir durum” diyerek isyan ettiler.

Buradaki esnafın bölgede her an için bir salgın hastalığın baş göstereceği endişesi taşıdığını aktaran vatandaşlarımız, yetkilileri göreve davet ettiler.

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