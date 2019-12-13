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Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa Sanayi Bölgesi esnafları, uzun yıllardır yaşadıkları sorun olan her yağmur sonrası göle dönen yolları nedeniyle sitemlerini gönderdikleri fotoğraflarla bizlerle paylaştılar.

Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi

“Burası Sanayi Bölgesi. Yıllardır bitmeyen çilemiz pisliğin ve suyun içinde kaldık” diye Mağusa Sanayi Bölgesi esnafları, her zaman bölgelerinin unutulmuş bir bölge olduğunu ifade ederek, nereye gittilerse hep “yapılacak” onayı aldıklarını ancak bugüne kadar geldiklerini kaydettiler.

Her yağmur düştüğünde bölgeye girmek için sandal istediklerini vurgulayan esnaf, “Nerede bu yetkililer yollayın bize bir sandal da öyle geçelim yolu. Başka çıkış yolumuz yok bir düşünceniz varsa buyurun” diyerek isyanlarını paylaştılar.

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