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Mağusa Devlet Hastanesi’nde park rezilliği

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Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, bölgenin en yoğun yerlerinden biri olan Mağusa Devlet Hastanesi’nin park yerinin hemen hemen her gün bu şekilde yanlış parklar nedeniyle büyük karmaşa yaşandığını dile getirerek bu konudaki sitemlerini aktardılar.

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Mağusa Devlet Hastanesi’nde park rezilliği
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Mağusa Devlet Hastanesi park alanının oldukça büyük olduğunu ancak yanda var olan park alanının birçok sürücü tarafından bilinmediği için fotoğraftaki gibi diğer araçları kapatacak şekilde park yapanlarla dolduğunu aktaran vatandaşlarımız, “Her zaman ayni burası. Sözde hastanenin güvenlik görevlileri bulunuyor. Ancak orada boşu boşuna duruyorlar. Güvenlikçilerin gözünün içine baka baka sürücüler yanlış park yapıyorlar" diye konuştular.

Bu rezilliğin sona erdirilmesi için güvenlikçi kişilerin araç sürücülerini uyarması gerektiğini savunan vatandaşlarımız, “Belki de yanlış park yapan araç sürücüler nedeniyle mağdur olan araç sürücüleri boşa giden vakitlerinden dolayı da işyerlerinden uyarı almıştır” dediler.

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