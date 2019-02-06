LTB, sokak kütüphaneleri kuracak

Ülkemizde son zamanlarda düşen kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla yapılan çalışmalara Lefkoşa Türk Belediyesi de katkı koymak için harekete geçti.

Aldığımız haberlere göre Lefkoşa Türk Belediyesi kitap okuma alışkanlığını yayabilmek için şehrin farklı noktalarında sokak kütüphaneleri yerleştirmeye karar verdi.

Bu konuda LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın sosyal medya hesabından halka yapılan çağrıda “Siz de sokak kütüphanelerimize katkı yapmak istiyorsanız gerek çocuklar için gerekse de yetişkinler için kitaplarınızı önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren LTB’ye bağışlayabilirsiniz” denildi.

Harmancı’nın yaptığı açıklamada kitapların tasnifinde Kütüphaneciler Derneği ile birlikte güzel bir işbirliği yapacakları açıklandı.

Sokak Kütüphaneleri kurulması fikrinin oldukça beğenildiği bildirilirken, birçok vatandaşın kitap bağışlamak için evlerindeki okumadıkları veya birbirine benzer kitapları toparlayıp Lefkoşa Türk Belediyesi’ne teslim etmeye hazırlandıkları öğrenildi.