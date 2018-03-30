LTB için Onur Olguner aday olmak istiyor ama…

Ayaklı Gazete’ye siyasi kulislerden ulaşan haberlere göre, yaklaşan yerel seçimler öncesinde 4’lü koalisyon hükümetinin yerel seçimlerde ortak adaylar çıkarma yönündeki çalışmaların perde gerisinde sürdüğü bildirildi.

Bazı belediyeler için ortak adaylar belirlenirken birkaç belediyede sıkıntı yaşandığı gelen bilgiler arasında.

Sıkıntı yaşanan belediyelerin başında Lefkoşa Türk Belediyesi olduğu bize gelen haberler arasında bulunurken, şu anki başkan Mehmet Harmancı’nın yeniden aday olması konusunda TDP’nin önerisine CTP’nin parti içinde muhalefet yaşadığı bildirildi.

CTP’nin Lefkoşa Belediye Meclis üyesi olan Onur Olguner’in belediye başkanlığına aday olmak istediği ancak parti meclisinin bu konuda kararsız olduğu bildiriliyor.

Öte yandan CTP’nin mevcut belediye başkanlarını yeniden aday göstereceği ancak mali sıkıntıları olan birçok belediyede aday göstermeye pek sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında.