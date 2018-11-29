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Londra’ya uçuşlar Güney’e kayıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız son günlerde bazı medya organlarında İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin ülkemize gelirken Rum Havaalanlarını kullandıklarını yazarak Londralı Türkler neden mi Rum Havaalanını kullandıklarını sorguladığına dikkat çekerek bunun cevabını bizlerle paylaştılar.

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Londra’ya uçuşlar Güney’e kayıyor
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Vatandaşlarımız, ülkemizden Londra’ya uçan şirketlerden olan Pegasus’un şu anda bilet kesecek bir kişinin Londra’ya gidiş geliş için 952 Sterlin yani 6,300 TL civarında ödeme yapacağını ancak Rum Havayolu ile uçtuğu takdirde 557 Euro yani 3. 300 TL ödeyeceğini kaydetti.

“Yarı yarıya fark var. İşte zamanında kendi havayolu şirketimizi batırırsak, elalemde bize böyle geçirir” diyen vatandaşlarımız, Kıbrıslının en büyük düşmanının yine bir Kıbrıslı olduğunu ifade ettiler.

Ülkede bir yerli havayoluna ihtiyaç olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız özellikle üçüncü ülkelere uçuşlarda gerek yurt dışından gelenlerin gerekse ülkedeki vatandaşların yavaş yavaş Güney Kıbrıs’a kaymaya devam edeceğini sözlerine eklediler

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