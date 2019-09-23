Lokmacı Kapısı’ndan geçişler turistleri bezdiriyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız Güney Lefkoşa’ya geçiş veyahut güneyden Kuzey’e gelişler için kullanılan yaya kapılarından olan Lokmacı sınır Kapısı’ndan son zamanlarda geçişlerin adeta bir işkenceye dönüştüğü belirterek geçtiğimiz günlerde yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaştılar.

Lefkoşa sakini vatandaşlarımız Lokmacı’dan kuzeye geçiş veya geçemeyiş mi deseler bilemediklerini belirterek bu kapıda uzun süre bekleyişin gerek yerli vatandaşları gerekse turistleri hayatlarından bezdirdiğini ifade ettiler.

“Geçtiğimiz Cuma günü 5 kişilik bir grup turistin Lokmacı Sınır Kapısı’ndan geçmek için uzun kuyrukta beklediğini ancak “Biz Disneyland’a girerken bu kadar sıra beklemedik...” deyip sıradan çıktı ve Güney Kıbrıs’a geri döndüler” diye olayı anlatan vatandaşlarımız adeta kendi kendimizin ipini çektiğimizi ifade ettiler.

Vatandaşlarımız, hem ülkeye turist gelmediğinden yakınıldığını hem de ülkeye gelmek isteyen turistlere adeta işkence çektirip bıktırdığımıza dikkat çekerek “Allah üstümüze gelen parayı itinayla kışılayan, yüce devletimizi korusun ve kutsasın...” diyerek sitemlerin esprili şekilde tamamladılar.