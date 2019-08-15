Lokmacı Kapısı’nda göreve gitmek işkenceye döndü

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir gümrük memuru vatandaşımız, ülkemizde Güney Kıbrıs’la geçişleri sağlayan kara sınır kapılarından olan Lokmacı Sınır Kapısı’nda görev yaptığı günlerde yaşadığı araç park sorununu bizlerle paylaşarak sitem etti.

Vatandaşımız “Lokmacıdaki görev yerine gitmek her seferinde Çin işkencesine dönüyor. 200-300 metre yakınlarda park yeri bulmak zaten çok zordu. Şimdilerde LTB bu sokaklara 60 dakika park etme süresi koydu. Tespit edilenler yazılıyor” diyerek bunun bir kesim için avantajlı olurken diğer kesim olan dükkan sahipleri ve kendisi gibi görevli Polis veya Gümrük personelleri için dezavantajlı bir durum oluştuğunu vurguladı.

LTB’nin uygulamaya koyduğu 60 dakika park etme süresi nedeniyle ya 60 dakika dolmadan günde 7 kez arabanın yerini değiştirmek gerektiğini veya çok daha uzakta bir yer bulmak gerektiğini belirten gümrük memuru vatandaşımız “Yürüyüş ve spor anlamında uzun mesafeler faydalı da, bu kavurucu sıcaklarda garamuza olmak ve kan ter içinde kalmak an meselesi.” dedi.

Bu konuda belediye yetkililerinden bir çözüm üretmelerini isteyen vatandaşımız, her kesimi mağdur etmeyecek bir çözüm bulunması temennisinde bulundu.