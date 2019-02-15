Lefkoşa’ya ikinci bir araçlı geçiş kapısı şart

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde Güney Kıbrıs’la karşılıklı geçişlerin her geçen gün arttığını ve Lefkoşa bölgesinde bu nedenle sıkıntının büyüdüğünü dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Lefkoşa dışındaki diğer bölgelerde ikişer tane araçlı geçiş için kapı açılmasına karşın Lefkoşa’da araçlı geçişin sadece Metehan bölgesinden olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, Lokmacı’dan geçişin yaya olduğunu bu nedenle her geçen gün Lefkoşa bölgesinde geçişlerde yoğunluğun arttığını dile getirdiler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi dün yine Metehan’daki geçiş kuyruğunun neredeyse 1 km olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Lefkoşa bölgesine de ikinci bir araçlı geçiş kapsı açılması şart. Ancak siyasi irade göstererek bunu yapacak iki taraftan da siyasetçi yok herhalde” diye konuştular.

Haspolat bölgesinden veya eskiden Mağusa Kapısı olarak bilinen Çağlayan bölgesinden bir kapının açılması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, bunun yapılması için bir engel olmadığını savundular