Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, Lefkoşa’da en çok ihtiyaç duyulan şeyin çöp bidonu yıkama makinesi olduğunu söyleyerek, özellikle yaz ayları geldiği zaman çöp konteynerlerinden gelen kötü kokulardan dolayı perişan olduklarını aktararak LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya sitemlerini ilettiler.

“Sayın başkan 4 senedir göreve geleli. Göreve geldiği zamandan veridir, sürekli talep etmemize rağmen bir çöp yıkama makinesi alamadı veya onun görevini yapacak bir ekibi devreye sokamadı” diyen Lefkoşalılar, restoranların bulunduğu yerlerde yaşayan ailelerin ortak kullanımındaki çöp konteynerlerinin çok kötü koktuğunu ifade ettiler.

“Lefkoşalıya bu reva mı?” diye soran vatandaşlarımız, ayrıca Belediyeye ödedikleri sağlık ve temizlik harçları yetmezmiş gibi çöp konteynerlerini yıkatmak için de 40 TL her ay ödediklerini sözlerine eklediler.