banner107
11 0
12 0
13 0
Diriliş Çetinkaya sahnede
Diriliş Çetinkaya sahnede
225 0
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
25 0
Nizam güven tazeledi
Nizam güven tazeledi
103 0
Macaristan'da zafer Hamilton'ın
Macaristan'da zafer Hamilton'ın
28 0
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
103 0
banner82
banner147

“Lefkoşalıya bu reva mı?”

banner27

“Lefkoşalıya bu reva mı?”
banner137

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, Lefkoşa’da en çok ihtiyaç duyulan şeyin çöp bidonu yıkama makinesi olduğunu söyleyerek, özellikle yaz ayları geldiği zaman çöp konteynerlerinden gelen kötü kokulardan dolayı perişan olduklarını aktararak LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya sitemlerini ilettiler.

“Sayın başkan 4 senedir göreve geleli. Göreve geldiği zamandan veridir, sürekli talep etmemize rağmen bir çöp yıkama makinesi alamadı veya onun görevini yapacak bir ekibi devreye sokamadı” diyen Lefkoşalılar, restoranların bulunduğu yerlerde yaşayan ailelerin ortak kullanımındaki çöp konteynerlerinin çok kötü koktuğunu ifade ettiler.

“Lefkoşalıya bu reva mı?” diye soran vatandaşlarımız, ayrıca Belediyeye ödedikleri sağlık ve temizlik harçları yetmezmiş gibi çöp konteynerlerini yıkatmak için de 40 TL her ay ödediklerini sözlerine eklediler.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.