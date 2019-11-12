Lefkoşa’da Pazar yeri işkencesi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın göbeği olan Terminal bölgesinin Pazar günleri adeta arapsaçı gibi karıştığını aktararak, bu konudaki sitemlerini paylaştılar.

Geçmişte Pazar günleri Lefkoşa’nın adeta terk edilmiş bir şehri andırdığını zira herkesi ya Lefkoşa dışında gezmede ya da evinde dinlenmede olduğunu ifade eden Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ancak son birkaç yıldır Lefkoşa’nın göbeği olan Terminal bölgesine kurulan Pazar yeri nedeniyle Pazar günlerinin artık Lefkoşa için çekilmez olduğunu savundular.

Buraya alışveriş için giden Lefkoşa sakinlerinin yeterli park yeri olmayışı ve trafiği düzenleyici polislerin bulunmayışından dolayı insanların alışverişlerinin zehir olduğunu zira oraya gelenlerin park yeri bulmak için dolaşmaları, alışverişi bitirenlerin ise trafikten kurtulmak için adeta işkence çektiği ifade edildi.

Pazar yerinin bir an önce Kaymaklı bölgesinde yapılmakta olan yeni Pazar yerine taşınmasının şart olduğunu söyleyen Lefkoşa sakinleri, devlet yetkililerinin bu konuda belediye ile işbirliği yaparak buranın bir an önce hizmete açılmasını sağlamaları gerektiğini sözlerine eklediler.