banner255
banner69
Tepki çeken 10 Kasım afişi
Tepki çeken 10 Kasım afişi
67 0
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
419 0
 
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
164 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
62 0
Gönyeli evinde kayıp
Gönyeli evinde kayıp
74 0
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
19 0
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
14 0
banner82

Lefkoşa’da Pazar yeri işkencesi

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın göbeği olan Terminal bölgesinin Pazar günleri adeta arapsaçı gibi karıştığını aktararak, bu konudaki sitemlerini paylaştılar.

Lefkoşa’da Pazar yeri işkencesi
banner267

 Geçmişte Pazar günleri Lefkoşa’nın adeta terk edilmiş bir şehri andırdığını zira herkesi ya Lefkoşa dışında gezmede ya da evinde dinlenmede olduğunu ifade eden Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ancak son birkaç yıldır Lefkoşa’nın göbeği olan Terminal bölgesine kurulan Pazar yeri nedeniyle Pazar günlerinin artık Lefkoşa için çekilmez olduğunu savundular.

Buraya alışveriş için giden Lefkoşa sakinlerinin yeterli park yeri olmayışı ve trafiği düzenleyici polislerin bulunmayışından dolayı insanların alışverişlerinin zehir olduğunu zira oraya gelenlerin park yeri bulmak için dolaşmaları, alışverişi bitirenlerin ise trafikten kurtulmak için adeta işkence çektiği ifade edildi.

Pazar yerinin bir an önce Kaymaklı bölgesinde yapılmakta olan yeni Pazar yerine taşınmasının şart olduğunu söyleyen Lefkoşa sakinleri, devlet yetkililerinin bu konuda belediye ile işbirliği yaparak buranın bir an önce hizmete açılmasını sağlamaları gerektiğini sözlerine eklediler.   

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.