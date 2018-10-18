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Lefkoşa’da hurmalar teker teker kuruyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, son zamanlarda Lefkoşa içinde bulunan neredeyse asırlık hurma ağaçlarının birer birer kuruyarak koptuklarını bile getirerek görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Lefkoşa’da hurmalar teker teker kuruyor
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Hurma ağaçlarının son yıllardaki en büyük düşmanı olan Kırmızı Palmiye Böceği’nin Lefkoşa'daki hurmaları da sardığını savunan vatandaşlarımız, “İki yıldır Lefke'de yüzlerce hurmanın sonunu getiren bu illet, şimdi Lefkoşa'da.” dediler.

Bu gidişle Lefkoşa’da dikili hurma ağacı kalmayacağına dikkat çeken vatandaşlarımız, “Önceliklerimiz her zaman başka ama bu adanın önemli sembollerinden biri olan hurmaları kurtarmak için hükümetimiz ne zaman ciddi adımlar atmaya başlayacak acaba” diye sorguladılar.

Hurmaların bir an önce Lefke’de yapıldığı gibi ilaçlamaya tabi tutulması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, Lefke’de iki yıl süren ilaçlama sonucunda böceğin hurmalardan uzaklaştığını iddia ettiler.

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