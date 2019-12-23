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Lefkoşa trafiği çekilmez oldu

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Lefkoşa trafiği çekilmez oldu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız ülkemiz trafiğinin her geçen gün içinden çıkılmaz hale geldiğini, özellikle Lefkoşa trafiğinin gerek sabah gerekse akşam iş çıkış saatlerinde çok kötü olduğunu ifade ederek sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız geçtiğimiz Cuma günü saat 17.00’de çektikleri bir fotoğrafı bizlerle paylaşarak “Dairelerin ve esnafın çıkış saati. Bu saatler trafik deyim yerinde ise allem gallem. Beş dakikada gideceğin yolu 5 çeyrekte gidersin. Hal böyle iken bir de yol tamiri yapılmaz mı” diyerek isyan ettiler.

Başka ülkede mesai dışında veya geç saatlerde bu işler yapıldığını anlatan vatandaşımız “Hiç unutmayacağım geçmişte 15 gün Londra'da kaldım. Arkadaşlarla gündüz kötü bir yoldan geçtik. İkinci gün ayni yoldan bir daha geçtik yol pırıl,pırıl. Allah Allah dedim, bu kötü yolu ne zaman yaptılar. diye oradaki arkadaşlara sordum aldığım cevap bizim burada geceleri yapılır ve mesai dışında cevabını aldım” diye anlattı.

Bizim ülkemizde ise yollarda ve sokaklarda şans eseri kaderimizle, baş, başa olduğumuzu söyleyen vatandaşlarımız “Yazıklar olsun.Yollar geceleyin karanlık kazalar aldı yolunu gidiyor. Ama hiçbir yetkilinin buna dur diyebilecek bir gücü yok” dediler.

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