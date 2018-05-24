Lefkoşa Mezbahası, Haziran sonu hizmete başlıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bölgedeki kasaplara yıllardır hizmet vermek için beklediği Lefkoşa Mezbahası için artık sona gelindiği bildirildi.

Mezbahanın inşaatını üstlenen şirket ile Lefkoşa Belediyesi’nin yıllardır devam eden mahkemesinin tamamlandığı ve yaklaşık olarak bugüne kadar 3,5 milyon TL’lik bir ödeme yapılarak şirkete olan borcun kapatıldığı öğrenildi.

Mezbahanın Türkiye’den ve Avrupa Birliği’nden gelen ekiplerce denetlenerek eksikliklerinin giderilmesi için çalışma yapıldığı ve mezbahanın Haziran sonuna kadar hizmete girmesinin beklendiği kaydedildi.

Tam teşekkülü olarak hizmet verecek olan mezbahadan alınacak olan etlerin 7 mühürlü olarak verileceği gelen bilgiler arasında bulunuyor.