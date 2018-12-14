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Lefkoşa-Güzelyurt anayolu tehlike saçıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt bölgesi sakini sürücüler, geçtiğimiz hafta ülke genelinde yaşanan sel felaketinin yaralarının sarılmaya başlandığını ancak önceliğin anayollar olması gerektiğini dile getirerek bize bir fotoğraf gönderdiler.

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Lefkoşa-Güzelyurt anayolu tehlike saçıyor
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Lefkoşa-Güzelyurt anayolundaki beton bariyerlerin, yaşanan sel felaketinin ardından adeta bir yıkıntıya döndüğünü ifade eden Güzelyurt sakini sürücüler “Yaklaşık 1 hafta önce yaşanan selin ardından, Yılmazköy mevkiinde suyun akışının hızlanması için açılan bariyerler olduğu yerde duruyor” dediler.

Bu arada Güzelyurt-Lefkoşa istikametindeki asfaltın altının boşaldığını söyleyen sürücüler, asfaltın çökmesinin an meselesi olduğunu belirttiler. Sürücüler, bir kaza yaşanmadan önlem alınmasını istiyor.

Karayolları Dairesi’nin bu konuda nasıl bir çalışma yaptığını sorgulayan sürücüler “Yoksa Karayolları Dairesi kış geldiği için uykuya mı yattı? Artık ilkbahar da mı iş yapacaklar” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

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