Lefkoşa Belediyesi’ne sürpriz aday

Sadeli facebook hesabından “Lefkoşa Belediye Başkan adaylığında bende varım benimle beraber bu yolda yürüyecek meclis üyesi arkadaşlar arıyorum” sözleriyle adaylığını duyurdu. Sadeli’nin adaylık duyurusu altına çok sayıda vatandaş destek paylaşımı yaptı. Bazıları “ belediye meclis üyeliği için aday olabileceğini belirtti.
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