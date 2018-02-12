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Lefkoşa Belediyesi’ne sürpriz aday

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Genel seçimlerde aldığı yaklaşık 3200 oy ile dikkatleri üzerine çeken Bağımsız Aday Çetin Sadeli, şimdi de Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Lefkoşa Belediyesi’ne sürpriz aday
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Sadeli facebook hesabından “Lefkoşa Belediye Başkan adaylığında bende varım benimle beraber bu yolda yürüyecek meclis üyesi arkadaşlar arıyorum” sözleriyle adaylığını duyurdu. Sadeli’nin adaylık duyurusu altına çok sayıda vatandaş destek paylaşımı yaptı. Bazıları “ belediye meclis üyeliği için aday olabileceğini belirtti.

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