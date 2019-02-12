“Kurular dururken, yaşlar neden kesiliyor?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevreci vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün havanın güneşli olmasını fırsat bilerek çıktıkları doğa gezisi sırasında gördükleri fotoğraftaki manzara karşısında adeta sinir küpüne döndüklerini dile getirerek isyanlarını paylaştılar.

Fotoğrafta görülen ormanlık alanın Mesarya bölgesi köylerinden Akova’daki ormanlık alan olduğunu belirten duyarlı vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da gördüğünüz gibi kuruları dururken kesilmiş yaş çamlar. Bunların ekiminde emeği olan kişiler olarak çok üzüldük” dediler.

Zaten ormanın bakıma ihtiyacı olduğunu zira çam kese böceklerinin çok zarar verdiğini belirten duyarlı vatandaşlarımız, “Bir da bu gibi ormanlık alanlara insanoğlu saldırırsa sonu belli. Kurular neden kesilmedi onu anlayamıyoruz. Taze fidanların bu şekilde katledilmesi oldukça düşündürücü” diye konuştular.