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Kurbanlıklara ilgi yok

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvan üretici vatandaşlarımız, Kurban Bayramı’na artık sayılı günler kalmasına rağmen vatandaşların kurbanlık hayvan alımına pek rağbet etmediğini ifade ettiler.

Kurbanlıklara ilgi yok
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Özellikle küçükbaş kurbanlık satışının geçtiğimiz yıllara göre çok az olduğunu belirten bazı hayvan üreticileri, büyük baş kurbanlığın zaten eskiden beridir çok az olduğunu kaydettiler.

Koç, koyun gibi küçükbaş kurbanlık hayvan satışlarının geçmişte neredeyse bir hafta öncesinden ellerinde kalmadığını anlatan hayvan üreticisi vatandaşlarımız, şimdi ise sade birkaç tane satış yaptıklarını belirttiler.

Umutlarının son iki güne kaldığını ifade eden hayvan üreticileri, bu satışların düşmesinde en büyük nedenin belki de hayat pahalılığının artmış olması veya insanların kazandığı paranın harcamalarına gittiğini bu nedenle kurbanlık alacak paraları kalmadığını iddia ettiler

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