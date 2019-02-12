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“Kural veya yasayı kim takar?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde bazı kurallar veya yasaların sadece isminin olduğunu, uygulamasının hiçbir zaman yapılmadığını iddia ederek, bize gönderdikleri fotoğrafla bu konudaki düşüncelerini bizlerle paylaştı.

“Kural veya yasayı kim takar?”
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Fotoğrafta görülen beton mikser ile Lefkoşa – Girne anayolunun Ciklos mevkiinde karşılaştığını aktaran vatandaşımız, “Benim bildiğim kadarıyla bu yolda 5 ton ağırlığın üzerindeki araçlar bu yolu kullanamaz. Ancak sizin de gördüğünüz gibi bu mikser harıl harıl Girne’ye doğru ilerlemekteydi. Yani anlayacağınız ne yasayı takan var ne de denetleyen” diye konuştu.

Polislerin bazı bölgelerde pusu atarak hız ve ehliyet denetimi yapacağına bu gibi kurallara uymayan sürücüleri tespit etmesi gerektiğini ifade eden vatandaşımız “Ancak ülkede herkes kafasına göre yaşıyor. Onun için denetimi kim takıyor” diyerek sitemini dile getirdi.

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