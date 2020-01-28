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Kumsal Parkı ilgi bekliyor

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Kumsal Parkı ilgi bekliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın en gözde bölgesi olan Köşklüçiftlik bölgesinde bulunan Kumsal Parkı’nın son günlerde bazı kendini bilmezlerce tahrip edildiğine vurgu yaparak, sitemlerini bizlerle paylaştılar.

"Lefkoşa Kumsal parkta BM Çocuk Hakları Bildirgesi’nin asılı olduğu tabelalar bir haftadır programlı bir şekilde kırılıyor” diyen vatandaşlarımız, bunu anlamakta zorlandıklarını dile getirdiler.

Öte yandan parka çöp atan ve yediklerini savuranlarla her gün kavga etmekten yorulduklarını ifade eden vatandaşlarımız, “Her gün parkın içinde etrafı kirleten gençleri uyarıyoruz. Bazen çöpleri kendimiz topluyoruz” diyerek, gençlerin bu duyarsızlığından dolayı sitem ettiler.

Lefkoşa Belediyesi zabıtasını sivil olarak gezerek yakaladığına ağır cezalar kesmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, parkların insanların dinlenme ve güzel vakit geçirme yerleri olduğunu unutmamak gerektiğini sözlerine eklediler.

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