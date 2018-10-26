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Kuğulu Park açık hava pansiyonu mu?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşalı bir vatandaşımız, dün öğle saatlerine doğru Lefkoşa’daki Girne Kapısı bölgesinden geçerken fotoğraflayarak bize gönderdikleri bu manzara nedeniyle adeta isyan ettiler.

Kuğulu Park açık hava pansiyonu mu?
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Ülkemizde alışık olmadıkları görüntüler ve olayları görmeye, duymaya başladıklarını dile getiren vatandaşımız, fotoğrafta görülen adamın Girne Kapısı bölgesinde bulunan Kuğulu Park içerisinde öğle saatlerine doğru gördüğünü söyleyerek bu duruma isyan etti.

Kuğulu Park içerisinde birçok vatandaşın sabah kahvesini veya çayını içerken fotoğraftaki kişinin ise bankın üzerinde uyuduğunu belirterek “Kuğulu park çay bahçesi mi yoksa açık hava pansiyonu mu anlamadım. İnsan bu şekilde rahatça nasıl hareket eder” diye konuştu.

Adamın ayakkabılarını da çıkararak uyuduğuna dikkat çeken vatandaşımız, bu kişinin büyük bir ihtimalle ülkeye çalışmak için gelen işsiz turistlerden olduğunu vurguladı.

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