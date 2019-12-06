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Küçükbaş hayvan hırsızlıkları yine başladı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan bazı vatandaşlarımız son zamanlarda bazı hırsız veyahut hırsızların türediğini ve ahırlarından kuzu veya koyunlar çalındığını iddia ettiler.

Küçükbaş hayvan hırsızlıkları yine başladı

Geçtiğimiz gün bir çoban arkadaşlarının ahırlarından yaklaşık 30 adet 1 yaşındaki damızlık kuzularının çalındığını öğrendiklerini dile getiren hayvancı vatandaşlarımız, bu yapılan emek hırsızlığının kabul edilemez olduğunu ifade ettiler.

Hayvancıların aylarca gerek süt, gerek yem vererek, gerekse aşılayarak hem emek hem de para harcayarak yetiştirdikleri hayvanların ahırlarından çalınmasının kabul edilemez olduğunu belirten vatandaşlarımız bu konuda polis teşkilatını olayları çözmeye davet ettiler.    

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