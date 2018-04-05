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Küçük marketler can çekişiyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı market sahibi vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün artan nüfusa karşın küçük marketlerin adeta batma noktasına geldiğini dile getirerek, bu konuyla ilgili görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Küçük marketler can çekişiyor
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Özellikle büyük süpermarketlerin artmasıyla küçük marketlerin iş yapamaz duruma geldiğini ifade eden market sahibi vatandaşlarımız, bazı günler 100 TL’lik ciro bile yapamadıklarından yakınarak, bu gidişle işyerlerini kapatacaklarını belirttiler.

Büyük süpermarketlerin açılmasıyla insanların geniş kapsamlı alışverişlerini oralarda yaptıklarını kendilerinden sadece ekmek veya süt gibi günlük ufak tefek ihtiyaçlarını aldıklarını söyleyen küçük market sahipleri, bu konudaki sitemlerini ifade ettiler.

Kredi kartlarının olmadığı zamanlarda marketlerine uğrayan kişi sayısının oldukça fazla olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, şimdilerde sadece borç yazdıran birkaç müşterileri dışında uğrayan kalmadığından yakındılar.

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