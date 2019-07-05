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Küçük ihmaller kötü sonuçlar doğurabilir

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesinden bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son zamanlarda üzücü kazaların ve ölümlerin arttığını ancak bu kazalardan halen ders almadığımızı dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini aktardılar.

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Küçük ihmaller kötü sonuçlar doğurabilir
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Vatandaşlarımız "Bu arkadaş sabah Girne Karakum’da herkese öpücük atardı. Kask yok plaka yok, ne yapmaya çalışır trafikte" diyerek adeta ölümle dans ettiğini ifade ettiler.

İnsanların bir anlık dikkatsizliği sonucunda büyük kazalara ve beklenmedik sonuçlara neden olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Bu motorlu Allah göstermesin yolda bir kanalizasyon çukurunun kapağına çarpıp dengesini kaybetmese ve motorundan savrulsa, Allah bilir ne hale gelir. Hatta belki de hayatını kaybedebilir” diye konuştular.

Trafiğin hatayı kabul etmediğini unutmamak gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, bu şekilde kask takmadan yollarda gezen motorluların büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu sözlerine eklediler.

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