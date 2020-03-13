Küçük çocuklu aileler mağdur

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, koronavirüse karşı tedbir amacıyla hükümetin aldığı üniversiteler, okullar, kreşler gibi eğitim kurumlarının 22 Mart tarihine kadar kapalı olması kararı nedeniyle birçok özel sektör devlet çalışanı bireylerin mağduriyet yaşadıklarını dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

“Koronavirüs konusunda alınan kararlar yerinde. Ancak devletimiz elini biraz daha çok taşın altına koymalı” diyen vatandaşlarımız, özellikle küçük çocuğu olan başta özel sektör çalışanları olmak üzere bazı devlet çalışanlarının karar kara düşündüklerini gördüklerini aktardılar.

Özel sektörde çalışıp da izin alamayan bireylerin çocuklarına bakamadığını çünkü kreşlerin kapalı olduğunu belirten vatandaşlarımız “Özel sektör patronları izin vermiyor. Daha doğrusu, ödeneksiz izin veriyor. Bu insanlar mağdur durumdalar” diye konuştular.

Bu durumdaki kişilerin mecburen çocukları yanlarında işe götürmek durumunda kaldığını belirten vatandaşlarımız, “Alınan karar çocukları korumak için alınmış fakat bu koşullarda hiçbir işe yaramıyor. Devlet özel veya kamu fark etmeksizin ebeveynleri 1 hafta biri 1 hafta diğeri olmak üzere ödenekli izne çıkarabilir. Böylece bu sorun çözülmüş olur” dediler.

Bu konuda yetkililerin bir çözüm bulmasını umduklarını ifade eden vatandaşlarımız, ilerleyen günlerde yetkililerin bir çözüm bulmaması durumunda vatandaşların bakanların kapısına dayanacağını düşündüklerini sözlerine eklediler.