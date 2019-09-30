 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Cihangir'e ilk darbe Kaymaklı'dan
Cihangir'e ilk darbe Kaymaklı'dan
41 0
Lefkoşa’nın iki yakası ralliyle birleşti
Lefkoşa’nın iki yakası ralliyle birleşti
25 0
 
Şampiyon Başkent'te uyandı
Şampiyon Başkent'te uyandı
72 0
Makyajlı Land Rover Discovery
Makyajlı Land Rover Discovery
35 0
Pulyacılar kampta
Pulyacılar kampta
274 0
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
64 0
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
174 0
banner82

Küçük bir yangın bile ekosistemi bozmaya yetiyor

banner27

Ayaklı Gazete’ye Taşkent’ten ulaşan bir doğasever vatandaşımız, önceki gün Taşkent köyü girişinde yaşanan küçük bir yangında eko sistemin ne kadar zarar gördüğüne dikkat çekerek ülkede ve dünyada yangınlar sonucunda çölleşen doğanın ve bozulan eko sistemin insanlığın zararına yol açtığına vurgu yaptı.

Küçük bir yangın bile ekosistemi bozmaya yetiyor
banner267

Vatandaşımız Taşkent köyünün girişinde önceki gün öğleden sonra oluşan yangının fazla büyümeden kontrol altına alındığını ancak kısa sürede bile eko sistemde bulunan birçok yararlı canlının zarar gördüğünü fotoğraflarla paylaştı.

“Bu 'küçücük' olayda bile yangınlarda yananın sadece ağaçlar olmadığı dersini de bir kez daha aldık. Yangınlarda sadece ağaçlar yanmaz, koskoca bir ekosistem yok olur!” diyen vatandaşımız fotoğrafta kaldırım üzerinde görünenin yanmış bir yılan olduğunu belirtti.

Bu yılan gibi doğada eko sistem içinde bulunan birçok canlının yok olduğunu söyleyen doğasever vatandaşımız, dünyanın birçok yerinde meydana gelen büyük yangınlarda yok olan canlılarla doğanın dengesinin ne kadar bozulduğunu anlamamız gerektiğini sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.