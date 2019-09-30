Küçük bir yangın bile ekosistemi bozmaya yetiyor

Ayaklı Gazete’ye Taşkent’ten ulaşan bir doğasever vatandaşımız, önceki gün Taşkent köyü girişinde yaşanan küçük bir yangında eko sistemin ne kadar zarar gördüğüne dikkat çekerek ülkede ve dünyada yangınlar sonucunda çölleşen doğanın ve bozulan eko sistemin insanlığın zararına yol açtığına vurgu yaptı.

Vatandaşımız Taşkent köyünün girişinde önceki gün öğleden sonra oluşan yangının fazla büyümeden kontrol altına alındığını ancak kısa sürede bile eko sistemde bulunan birçok yararlı canlının zarar gördüğünü fotoğraflarla paylaştı.

“Bu 'küçücük' olayda bile yangınlarda yananın sadece ağaçlar olmadığı dersini de bir kez daha aldık. Yangınlarda sadece ağaçlar yanmaz, koskoca bir ekosistem yok olur!” diyen vatandaşımız fotoğrafta kaldırım üzerinde görünenin yanmış bir yılan olduğunu belirtti.

Bu yılan gibi doğada eko sistem içinde bulunan birçok canlının yok olduğunu söyleyen doğasever vatandaşımız, dünyanın birçok yerinde meydana gelen büyük yangınlarda yok olan canlılarla doğanın dengesinin ne kadar bozulduğunu anlamamız gerektiğini sözlerine ekledi.