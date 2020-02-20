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Küçük araba büyük yer işgali

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Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, bazı sürücülerin nasıl araç kullandıklarını sorgulayarak, fotoğrafta görüldüğü gibi bir araç sürücüsünün yaptığı park nedeniyle iki araçlık park yerini işgal ettiğini söyleyerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Küçük araba büyük yer işgali

Fotoğrafta görülen park yerinin Mağusa Devlet Hastanesi park yeri olduğunu belirten vatandaşlarımız “İnsanlar araçlarını park etmek için park yeri bulamaz. Ancak bu araç sürücüsü yaptığı parkla iki araçlık yeri işgal etti.” dediler.

Bu gibi sürücülerin ya çok dikkatsiz veya çok bencil kişiler olduğunu savunan vatandaşlarımız “Bu sürücümüzün kullandığı araç küçük bir araç. Ancak iki araçlık park yerinin ayrıldığı ortak çizgiye park ederek bu küçük araç büyük sorun oldu” diye konuştular. 

“Şoför okullarında araç park ederken, ‘araçların iki çizgi arasına değil de çizginin üzerine mi park edilmesi gerek’ diye mi ders veriliyor acaba” diye düşünmekten kendilerini alamadıklarını sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, sürücüleri park yaparken daha dikkatli park yapmaya davet ettiler.

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