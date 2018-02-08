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“Koskoca park alanı yetmedi mi?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kişilerin ya dünyanın sadece kendi etraflarında döndüğünü sandıklarını ya da çok tembel olduklarını dile getirerek, bir fotoğraf gönderip sitemlerini paylaştılar.

“Koskoca park alanı yetmedi mi?”
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Fotoğrafta görülen yerin Girne – Lapta çevre yolunda yeni açılan büyük bir alışveriş merkezinin park yeri olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, fotoğrafta görüldüğü gibi park yerine park etmek yerine kaldırım üzerine park eden araç sürücüsünün bunu neden yaptığını sorguladılar.

Vatandaşlarımız, özellikle alışveriş merkezinin aşağısında neredeyse 100 araç sığabilecek kadar boş park alanı olan bir yerde kaldırım üzerine park eden bu araç sürücünün oldukça kendini beğenmiş biri olduğunu savundular.

Zira yayaların kullandığı kaldırımlara araç park edilmeyeceğini küçük çocukları bile bildiğini söyleyen vatandaşlarımız “Herhalde bu araç sahipleri dünyanın kendileri etrafında döndüğünü sanıyorlar. Ya da yürüme özürlü vatandaşlardandırlar. Yoksa koskoca park alanı yetmedi mi?” diyerek sitem ettiler.

Girne gibi yabancıların yoğunlukla yaşadığı bir bölgede bu şekilde kaldırıma park ederek görgüsüzlüğümüzü ortaya çıkarmamak gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, araç park ederken herkesi düşünmenin şart olduğunu vurguladılar.

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