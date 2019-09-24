Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde birçok yerde bulunan turistik yerlerin çok ilgisiz kaldığını ve özellikle geceleri buralarda ışıklandırma olmadığı için tehlikeli anlar yaşandığını iddia ederek bize gönderdikleri resimlerle sitem ettiler.

"Gündüz sokaklarda o kadar ışık yanar, gece Girne Kordonboyu’nda ışık yok insanlar karanlıkta yürür” diye konuşan vatandaşlarımız, son zamanlarda birçok adli olay yaşanması nedeniyle böyle karanlık yerlere uğramaz olduğunu söylediler.

“Bir aile korkar gelsin buraya. Girne Belediyesi bir el atsın bu işe. En turistik yeri mahvettiler ayıptır” diye konuşan vatandaşlarımız, fotoğrafın ışıklı görüldüğünü ancak öyle olmadığını zira flaş açık çekildiğini, normal halinin çok karanlık olduğunu sözlerine eklediler.