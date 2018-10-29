Köpek hırsızları iş başında

Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan Kamer Koryiğit isimli vatandaşımız, son günlerde artan köpek hırsızlığı olaylarının kendilerinin başına da geldiğini anlatarak isyan etti.

Girne’ye bağlı Edremit’teki evlerinin önünden Minik isimli köpeklerinin dün çalındığını anlatan vatandaşımız, “Av köpeklerinin son zamanlarda çalındığını duyuyorduk, ancak süs köpeklerinin çalındığını hiç duymamıştık. Daha önce hiç evimizden ayrılmayan Minik isimli köpeğimiz evimizin önünden çalındı.” dedi.

Köpek hırsızlıklarının neden bu kadar arttığını anlamakta güçlük çektiklerini belirten vatandaşlarımız “Köpek isteyen kişiler neden gidip belediyelerin hayvan barınaklarından almıyorlar. Yoksa eğitmek onlara zor mu geliyor?” diyerek isyan etti.