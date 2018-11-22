Klasik bir Kıbrıslı önlemi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde insanların her geçen gün biraz daha çevresine karşı duyarsız hale geldiğini ifade ederek, gönderdiği bir fotoğrafla sitemini bizlerle paylaştı.

Fotoğrafta görülen yerin Girne’de sulu çember olarak bilinen yer yakını olduğunu dile getiren vatandaşımız, “Yolun ortasında bir mop kovasını görüyorsunuz. Acaba neden konulduğunu düşünürken buradan geçmekte olan araç sürücülerinin şaşkın bakışları arasında ilerlediğini de fark ettim. İlk aklıma birilerinin araçlarından düşürdüğü geldi. Ancak neden başka sürücüler veya vatandaşlar alıp kenara koymadı diye de sorgulama yaptım” dedi.

Vatandaşımız biraz daha ilerledikten sonra bu mop kovasının yolun orta yerinde ne işe yaradığını veyahut neden konulduğunu anladığını dile getirerek “Meğer bu mop kovasını önde görünen otobüs sürücüsü yola koymuş. Zira otobüs arıza yapmış. Ancak bu otobüsün bir adet üçgeni yok muydu? Yoksa üçgen polislere gösterilmek için mi taşınır” diye sorguladılar.