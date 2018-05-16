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Kırmızı et yemek artık zor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son zamanlarda en çok fiyatı yükselen gıda maddelerinden olan kırmızı etin şu an ulaştığı fiyat nedeniyle artık mutfaklarına kırmızı et koyamaz olduklarını söyleyerek, sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Kırmızı et yemek artık zor
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Daha geçtiğimiz haftaya kadar 55 TL kilosundan aldıkları kuzu etini dün itibariyle 60 TL’ye almaya başladıklarını ifade eden vatandaşlarımız, ancak başka yerlerde 70 TL’ye kadar yükseldiğini duyduklarını kaydettiler.

Bu fiyatların yükselmesinde ne hayvancının ne de kasabın suçu olduğunu söyleyen vatandaşlar, esas suçlunun devleti yönetenler olduğunu zira, ülkede denetim yapılmadığını herkesin kafasına göre fiyat belirlediğini, ayrıca hayvancının desteklenmesi için devleti yönetenlerin hiçbir icraat yapmadığını savundular.

Bu şekilde et fiyatlarının yükselmeye devam etmesi halinde kimsenin kuzeyden et almayacağını ve kasapların da iflas noktasına geleceğini savunan vatandaşlarımız, yetkililerin bu konuya bir çözüm getirmesini istediler.

Geçen yıl böyle zamanlarda 35-40 TL aldıkları kuzu etinin neden böyle uçtuğunun bir devlet yetkilisi tarafından neden sorgulanmadığını sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, amaçlanın ne olduğunu sorguladılar.

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